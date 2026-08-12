Unterschiede nach Bildungsniveau

Bei den über 60-Jährigen nahm die Arbeitszeit pro Kopf nach den Berechnungen weiter zu, unter anderem wegen der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters. Zudem zeigt die Auswertung Unterschiede nach Bildungsniveau: Bei Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss ging die Arbeitszeit pro Kopf am stärksten zurück, bei höher Qualifizierten fiel der Rückgang geringer aus. «In den nächsten Jahrzehnten wird die Zahl der Erwerbspersonen durch die Alterung weiter zurückgehen», sagte BiB-Forschungsdirektor Sebastian Klüsener. «Die Arbeitszeit pro Kopf macht sichtbar, in welchem Umfang wir die vorhandenen Erwerbspotenziale tatsächlich ausschöpfen. Sie wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.»