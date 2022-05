Der Konzern hat dazu mit der chinesischen ScentRealm eine strategische Partnerschaft abgeschlossen.

ScentRealm ist ein Dufttechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hangzhou. Gemeinsam wollen die beiden Firmen an der digitalen Zukunft und an einem "erweiterten Erlebnis" im Bereich Düfte forschen, wie Firmenich am Montag mitteilte.

(AWP)