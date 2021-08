Das Unternehmen investiert dazu 75 Millionen Dollar in seine Produktionsstätte Pedro Escobedo. Lateinamerika bleibe in der "2025 Strategie" ein wichtiger Wachstumsmarkt für innovative parfümierte Produkte, teilte der Genfer Konzern am Donnerstag mit.

Die Eröffnung der Erweiterung ist den Angaben zufolge für Ende 2023 geplant. Die neue Anlage werde über einen optimalen Automatisierungsgrad, einschliesslich einer automatisierten Logistik, verfügen. Sie werde auf eine agile Produktion ausgerichtet sein, um sowohl kleine als auch grosse traditionelle Volumen zu verarbeiten. Damit sollen sowohl lokale als auch regionale und globale Kunden bedient werden, wie es heisst.

(AWP)