Er bringe umfangreiche Erfahrung in der Backwarenbranche sowie ein tiefes Verständnis für Aryzta und deren Geschäftstätigkeit mit, heisst es in einer Mitteilung von Aryzta vom Donnerstag. Wie bereits angekündigt, werde Urs Jordi, derzeit Präsident und Interim-CEO, nach der GV 2027 die Rolle des ständigen CEO übernehmen und zur Wahl als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen werden.