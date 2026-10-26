Der Schweizer Backwarenhersteller Aryzta strafft sein Geschäft in Deutschland und schliesst zwei Werke. Die Produktion werde am Standort Eisleben konsolidiert, während die Fabriken in Gerolzhofen und Nordhausen geschlossen würden, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Mit der Umstrukturierung wolle Aryzta die Produktionskapazitäten an die Marktnachfrage anpassen. Die Firma stellte Auswirkungen auf das Personal in Aussicht, nannte aber keine Einzelheiten. Für den Umbau erwartet der Konzern Einmalkosten von 56 bis 61 Millionen Euro.
Die Massnahmen sollen vor allem in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt werden. Durch die Bereinigung des Produktportfolios in Deutschland rechnet Aryzta während der Umsetzungsphase mit einem Umsatzrückgang von 35 bis 40 Millionen Euro.
(Reuters)