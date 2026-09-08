Das Abkommen hat einen geschätzten Wert von 80 Millionen Franken über sieben Jahre und umfasst die Modernisierung bestehender sowie den Bau neuer Spitäler. HSØ betreibt 30 Spitäler an 70 Standorten und beschäftigt mehr als 85'000 Mitarbeitende. Die Gesundheitsorganisation versorgt rund 57 Prozent der norwegischen Bevölkerung, wie Ascom am Dienstag mitteilte.
Im Rahmen des Abkommens sollen unter anderem Systeme für Patientenrufe, kritische Alarme und die Sicherheit des Personals eingesetzt werden. Diese sollen in die bestehende klinische und technische Infrastruktur integriert werden.
Zudem erhielt das Medizinal-IT-Unternehmen Aufträge für Projekte am neuen Aker Hospital und am neuen Rikshospitalet in Oslo. Dabei liefert Ascom den Angaben zufolge Produkte für Patientensignale und die Sicherheit des Personals. Die Umsetzung der Projekte begann im zweiten Quartal 2026.
(AWP)