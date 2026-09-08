Zudem erhielt das Medizinal-IT-Unternehmen Aufträge für Projekte am neuen Aker Hospital und am neuen Rikshospitalet in Oslo. Dabei liefert Ascom den Angaben zufolge Produkte für Patientensignale und die Sicherheit des Personals. Die Umsetzung der Projekte begann im zweiten Quartal 2026.