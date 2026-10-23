Das Aktienkapital beträgt neu 16,5 Millionen Franken, erklärte Ascom am Freitag in einem Communiqué. Dieses verteilt sich auf 33 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,50 Franken.
(AWP)
Ascom hat nach Abschluss eines Aktienrückkaufprogramms die geplante Kapitalherabsetzung vollzogen. Das Medizinal-IT-Unternehmen hat 3 Millionen zurückgekaufte Namenaktien vernichtet.
Das Aktienkapital beträgt neu 16,5 Millionen Franken, erklärte Ascom am Freitag in einem Communiqué. Dieses verteilt sich auf 33 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,50 Franken.
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