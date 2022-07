Laut Berechnungen von Bloomberg, die sich auf am Donnerstag veröffentlichte Daten des Finanzministeriums in Peking stützen, belief sich das Defizit in den Haushalten auf allen Regierungsebenen auf 5,1 Billionen Yuan (742 Milliarden Franken).

Dies war der höchste Wert, der jemals für die erste Jahreshälfte verzeichnet wurde. Im ersten Halbjahr 2021 lag die Finanzlücke bei 718 Milliarden Yuan, im ersten Halbjahr 2020 waren es 3,4 Billionen Yuan.

Chinas Einnahmen leiden unter den Beschränkungen, die Peking zur Eindämmung von Corona eingeführt hat. Während diese Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen dämpfen, werden die Finanzen auf lokaler Ebene von steigenden Kosten für Virustests und -kontrollen belastet.

(Bloomberg)