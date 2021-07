Das zeigen Daten des chinesischen Automobilherstellerverbands (CAAM). Wegen der derzeit raren Chips kommt es bei vielen Herstellern immer wieder zu Produktionsverzögerungen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Autoabsatz in China allerdings. So wurden 25,6 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Vor allem Autos mit alternativen Antrieben, wie Elektromotoren und Wasserstoffantrieben, waren im weltweit größten Automarkt stark gefragt, das Plus betrug im Juni knapp 140 Prozent.

(Reuters)