Japans Industrieproduktion hat im Mai verglichen mit dem Vormonat so stark nachgegeben wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nachschubprobleme bei Chips und anderen Komponenten sowie die Covid-Lockdowns in Teilen Chinas liessen die Produktion saisonbereinigt um 7,2 Prozent sinken. Analysten hatten nur 0,3 Prozent Rückgang erwartet. Nun gibt es neue Zweifel am japanischen Wirtschaftsaufschwung: "Der Einbruch der Industrieproduktion im Mai deutet darauf hin, dass Japans Erholung einmal mehr enttäuscht"“, sagte Marcel Thieliant von Capital Economics.

(Reuters)