In einer Videobotschaft sagte Gary Gensler am Montag, amerikanischen Investoren sei in Bezug auf einige Unternehmen aus der Volksrepublik, die an US-Börsen notiert sind, vieles nicht bekannt. Er habe seine Mitarbeiter angewiesen, hinsichtlich Genehmigungen solcher IPOs eine Pause einzulegen, bei denen chinesische Unternehmen Mantelgesellschaften benutzen.

I believe that China-based companies that want to raise capital from American investors should disclose more of the information we need to make informed investment decisions. pic.twitter.com/EoGihzKTDN — Gary Gensler (@GaryGensler) August 16, 2021

"Ich bin der Meinung, dass in China ansässige Unternehmen, die sich Kapital von amerikanischen Investoren beschaffen wollen, mehr der Informationen offenlegen sollten, die wir benötigen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen", erklärte Gensler per Twitter.

Politische und regulatorische Risiken müssten aufgezeigt werden, schliesslich habe die chinesische Regierung die Regeln in letzter Zeit manchmal "mitten im Spiel erheblich geändert". Erst Ende Juli hatte die Aufsichtsbehörde Börsengänge chinesischer Unternehmen gestoppt, bis sie die Offenlegung verbessert haben. Die SEC warnte, dass Anlegern möglicherweise nicht bewusst sei, dass sie in Wirklichkeit Aktien von Firmenmänteln kaufen und keine direkten Beteiligungen an chinesischen Unternehmen.

(Bloomberg)