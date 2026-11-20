Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms haben am Freitag zu einem Kursrutsch an den Börsen in Asien geführt. Auch das Börsendebüt des amerikanischen KI-Entwicklers Anthropic konnte ‌das Vertrauen der ⁠Anleger in die Branche nicht wieder stärken. An der Tokioter Börse brach der japanische Leitindex ⁠Nikkei um rund fünf Prozent ein.