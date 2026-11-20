Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms haben am Freitag zu einem Kursrutsch an den Börsen in Asien geführt. Auch das Börsendebüt des amerikanischen KI-Entwicklers Anthropic konnte das Vertrauen der Anleger in die Branche nicht wieder stärken. An der Tokioter Börse brach der japanische Leitindex Nikkei um rund fünf Prozent ein.
In Südkorea fiel der Kospi-Index ebenfalls um rund fünf Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gab um 3,3 Prozent nach. Auf Wochensicht liegt das Barometer 8,5 Prozent im Minus. Das ist der grösste Verlust seit März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie.
Der Leitindex in Taiwan rutschte gut sechs Prozent ab. In China verloren die weniger technologielastige Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen je rund ein Prozent.
Das US-Unternehmen Anthropic ist der erste der aufstrebenden Entwickler von KI-Spitzenmodellen weltweit, der an die Börse gegangen ist. Die Aktie an der Wall Street eröffnete 34 Prozent über dem am Mittwoch festgelegten Ausgabepreis von 83 Dollar. Bis Handelsschluss schmolz das Plus auf 17 Prozent, die Titel gingen mit 97,17 Dollar aus dem Handel.
In Japan rutschten Technologiewerte wie SoftBank, Kioxia, Advantest und Tokyo Electron um gut sieben bis 14,5 Prozent ab. «Die Anleger erkennen, dass diese Aktien günstig geworden sind», sagte Ueno. «Sie scheuen sich jedoch zuzugreifen, weil sie fürchten, dass es zu einem weiteren Rückschlag am Markt kommen könnte.»
Auch die starken Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia am Dienstag hatten nicht die erhoffte Wende gebracht. Der KI-Sektor hat mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen: So wächst seit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren.
Zudem belasten die hohe Verschuldung der Branche und der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang. Hinzu kommt ein kritischer Bericht eines Leerverkäufers, der auf fallende AMD-Kurse wettet. Er weckte Befürchtungen, dass Verbindungen des Chipkonzerns zu chinesischen Firmen schärfere US-Kontrollen nach sich ziehen könnten.
(Reuters)