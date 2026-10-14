Das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas steigerte den Umsatz im ‌dritten Quartal um mehr als die ​Hälfte auf 11,66 Milliarden Euro. Der Reingewinn verdoppelte sich nahezu auf 4,96 Milliarden Euro und lag deutlich über den Markterwartungen. Vor allem das Geschäft mit der Modernisierung bereits installierter Anlagen habe sich überraschend stark entwickelt, erläuterte Fouquet. Auf Grundlage dieser Zahlen kündigte der niederländische Konzern eine ‌Zwischendividende von 1,88 Euro je Aktie an.