Mit High-NA-EUV-Maschinen, jede so gross wie ein Doppeldeckerbus und etwa 400 Millionen Dollar teuer, können feinere Schaltkreise per Laser in Siliziumscheiben gebrannt werden als mit bisherigen Geräten. Dadurch werden Computerchips kleiner und rechnen schneller. ASML beherrscht Schätzungen zufolge 94 Prozent des ‌Weltmarktes für Lithographie-Anlagen und ist der weltweit einzige Anbieter, der auf die EUV-Technologie setzt. Die Abkürzung steht für «extrem ultraviolettes Licht». Die Produktionskapazitäten sind den Angaben zufolge bis ins Jahr 2027 hinein nahezu ausgebucht. Konkurrenten wie Canon und Nikon aus Japan ​sowie SMEE aus China setzen dagegen auf «tief ultraviolettes Licht» (DUV), den Branchenstandard der 2010er Jahre. ​Sie scheuen den Einstieg in die EUV-Technologie, weil die Entwicklung viele ​Jahre dauern und Milliarden verschlingen würde.