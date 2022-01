Künftig tritt die Versicherungsgruppe in allen Ländergesellschaften unter der Marke "Baloise" auf. Zum ersten Mal in der Geschichte der Baloise Gruppe bringe man alle Länder und die Bereiche Basler Versicherungen, Baloise Bank SoBa, Baloise Asset Management, Bâloise Assurances, Basilese Assicurazioni und Baloise Insurance unter einer Marke zusammen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Um die Entwicklung sichtbar zu machen, plant die Gruppe einen neuen visuellen Auftritt sowie ein neues Logo. Der neue Markenauftritt werde bis im Herbst 2022 vorbereitet und danach schrittweise eingeführt. Er ermögliche es, "Synergien im Aussenauftritt zu nutzen, einfacher zusammenzuarbeiten und die Markenwiedererkennung zu stärken".

(AWP)