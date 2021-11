"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2022 erreichen werden", erklärte Konzernchef Mario Greco am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung. Zurich will in der Schaden- und Unfallversicherung für Firmenkunden, einem Hauptpfeiler des Geschäfts, das Umfeld steigender Prämiensätze nutzen.

Der Konzern sieht nach eigenen Angaben bedeutende Chancen, dort rentabel zu wachsen. Europas fünftgrösster Versicherer plant weiterhin, rund 75 Prozent des Reingewinns als Dividende an die Aktionäre auszuzahlen.

Zurich strebt im Zeitraum 2020 bis 2022 unter anderem nach Steuern einen Betriebsgewinn von mehr als 14 Prozent des Kapitals an - mit steigender Tendenz. Neben der 75-prozentigen Ausschüttungsquote gilt zudem die zuletzt bezahlte Dividende als Untergrenze. Zuletzt erhielten die Aktionäre 20 Franken je Aktie.

(Reuters)