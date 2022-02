Der weltweit tätige Versicherer profitierte aber auch von günstigen Marktkonditionen mit steigenden Tarifen. Die Aktionäre sollen erneut eine hohe Dividende erhalten.

Der Gewinn kletterte im 2021 um 36 Prozent auf 5,20 Milliarden US-Dollar und der Betriebsgewinn (BOP) legte ebenso stark auf 5,74 Milliarden zu, wie die Zurich am Donnerstag mitteilte. Dabei verbesserte sich der für die Profitabilität im Nichtlebengeschäft massgebende Schaden-Kostensatz um 4 Prozentpunkte auf 94,3 Prozent. Auf einem so guten Niveau lag die Combined Ratio zuletzt vor 15 Jahren.

Analysten hatten im Schnitt einen Reingewinn von 4,424 Milliarden Dollar erwartet. Die Combined Ratio lag laut Analysten-Erwartungen bei 94 Prozent nach 98,4 Prozent.

Die Aktie steigt im frühen Handel am Donnerstag um 0,5 Prozent auf 545 Franken. Das ist der höchste Stand seit Ende Juli 2001. Seit Ende November 2021 hat die Aktie fast 20 Prozent zugelegt.

Die Zürcher Kantonalbank sieht in einem Kommentar das Resultat "positiv". Die sehr gute Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 ist vor allem von operativen Verbesserungen getragen, dem Nichtleben- und Lebensgeschäft." Die Bank hat ein "Übergewichten"-Rating auf der Aktie.

Der Markt hatte mit einer deutlichen Gewinnsteigerung gerechnet, schliesslich hatten im Jahr 2020 allein Kosten zur Corona-Pandemie ein beinahe 1 Milliarden tiefes Loch in die Rechnung gerissen. Zuletzt fielen kaum mehr Corona-Kosten an, wogegen Naturkatastrohen wie der US-Hurrikan "Ida" oder die Sommer-Unwetter in Europa das Ergebnis 2021 belasteten.

Die Zurich habe die stärkste Leistung seit langem erzielt, wird Konzernchef Mario Greco in der Mitteilung zitiert. Davon sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren. Der Generalversammlung vom 6. April schlägt der Verwaltungsrat daher eine um 2 Franken auf 22 Franken je Aktie erhöhte Dividendenzahlung vor. Ausserdem sieht Greco die Gruppe mit den bis Ende Jahr gesetzten Ziele nach wie vor auf Kurs.

Analysten hatten im Vorfeld mit einer Erhöhung der Dividende auf 21,60 Franken von 20 Franken gerechnet.

Analysten positiv gestimmt

Die Analysten stimmt denn auch das gute Ergebnis des Versicherers positiv. "Die sehr gute Entwicklung ist vor allem von operativen Verbesserungen im Nichtleben- und Lebensgeschäft getragen", meint ZKB-Analyst Georg Marti. Die deutliche Preisverbesserung in der Nichtlebensversicherung habe einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.

Im Vergleich zu anderen Versicherern steckt Zurich Insurance die erhöhte Last durch Katastrophen wie den US-Hurrikan "Ida" oder die Sommer-Unwetter in Europa relativ gut weg. Experten von Jefferies zeigen sich vom "günstigen Schadensverlauf" überrascht. "Ein verbesserter Corona-Nettoeffekt, Zuwächse beim Neugeschäft und höhere Preise konnten die erhöhten Naturkatastrophenschäden mehr als ausgleichen", fasst Michael Kruse der Credit Suisse zusammen.

Auch der Schweizer Solvenztest lieferte mit 212 Prozent ein besseres Ergebnis als von Analysten vermutet und von der Zurich-Gruppe angekündigt. Der Anstieg spiegle hauptsächlich positive Markteffekte und eine starke zugrundeliegende Kapitalgenerierung wider, die teilweise durch Aktionärsrenditen ausgeglichen werden würden, so Kruse.

(AWP/cash)