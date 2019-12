Die Asset-Management-Industrie verändert sich so schnell, dass bis zu 80 Prozent ihrer Akteure zu "Zombie- Firmen" werden könnten. Dies sagt David Hunt, CEO von PGIM, dem Asset-Management-Arm des US-Versicherers Prudential. Diese Firmen dürften laut Hunt nicht in der Lage sind, eine Performance oder die Grösse zu erreichen, die erforderlich sind, um neues Geld anzuziehen.

"Wir haben noch nie eine solche Diskrepanz zwischen Gewinnern und Verlierern gesehen", sagte Hunt diese Woche in einem Interview mit Bloomberg Television. Der Investmentbereich des Versicherers Prudential verwaltet 1,3 Billionen Dollar.

"Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen - wenn man nur öffentliche Aktien macht, wenn man nur festverzinsliche Wertpapiere macht, dann kämpft man", sagte Hunt. Dies führe zu Abflüssen. Hunt ist der Ansicht, dass sich das in nächster Zeit nicht ändern werde.

Es ist eine düstere Vision für eine Branche, die jahrzehntelang in der Lage war, ihre Preismacht und damit ihre üppigen Margen und hohen Gehälter aufrechtzuerhalten. Institutionelle Kunden wie Pensionskassen verlangen nun niedrigere Gebühren und konzentrieren ihr Geschäft auf eine

ausgewählte Anzahl von Managern.

Das macht Unternehmen zu Verlierern, die keine Erfolgsbilanz bei der Outperformance des Marktes vorweisen können oder nicht in der Lage sind, eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten anzubieten.

"Wenn Sie nicht die Performance haben, können Sie nicht die historischen Gebühren verlangen, die Sie einmal hatten", sagte Hunt, der seinen Sitz in Newark, New Jersey, hat. "Wenn Sie eine benchmarkorientierte Firma sind, werden Sie durch passiv ersetzt, und das zu Recht."

