Der US-Telekomkonzern hob daraufhin am Mittwoch sein Gewinnziel für das Gesamtjahr an. Der durchschnittliche Erlös pro Kunde schrumpfte jedoch um vier Prozent. Ein Grund hierfür seien Rabattaktionen. AT&T-Aktien fielen daraufhin zeitweise um 5,7 Prozent.
Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Monaten um 5,3 Prozent auf 32,3 Milliarden Dollar. Der bereinigte Reingewinn lag bei 0,65 Dollar je Aktie. Für 2026 peilt AT&T nun einen Gesamtjahresüberschuss von etwa 2,40 Dollar statt 2,25 bis 2,35 Dollar je Aktie an. Im laufenden vierten Quartal belasteten allerdings gestiegene Marketingausgaben und Vergleichszahlungen wegen eines Streits mit einem Lieferanten die Bilanz.
(Reuters)