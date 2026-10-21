Das ‌Unternehmen steigerte seinen Umsatz nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Monaten ​um 5,3 Prozent auf 32,3 Milliarden ​Dollar. Der ​bereinigte Reingewinn lag bei 0,65 Dollar je Aktie. ‌Für 2026 peilt AT&T nun einen Gesamtjahresüberschuss von etwa 2,40 Dollar statt ​2,25 ​bis 2,35 ⁠Dollar je Aktie an. ​Im laufenden vierten ⁠Quartal belasteten allerdings gestiegene Marketingausgaben und ‌Vergleichszahlungen wegen eines Streits mit einem Lieferanten die Bilanz.