Gestiegene Kakaopreise belasteten in jüngster Zeit das Absatzvolumen des Schokoladenherstellers. Als Folge vergraulte dies die Konsumenten, da sie für eine Tafel Schokolade tiefer in die Tasche greifen mussten. Die hohen Temperaturen im Sommer seien ebenfalls ein Grund für die gedämpfte Nachfrage nach Schokolade. Lindt&Sprüngli führte ein Effizienz- und Sparprogramm ein.