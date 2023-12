Am Mittwoch kündigte die dänische Gewerkschaft 3F an, sich dem Streik anzuschliessen. Dänische Hafenarbeiter und Lkw-Fahrer stoppten daraufhin das Verladen von Tesla-Autos für die Verschiffung nach Schweden. Hafenarbeiter in Schweden und Norwegen haben bereits entsprechende Schritte unternommen.