Noch vor kurzem hatte sich Grieder optimistisch ‌über die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Grossaktionär und dem neuen Aufsichtsratschef Michael Murray geäussert: «Wir sind in einem konstruktiven Dialog mit der Frasers Group», sagte er, ​nachdem sein Unternehmen wegen der Konsumflaute die Prognosen für das laufende ​Jahr zurückgenommen hatte und nun ein Umsatzminus ​von bis zu neun Prozent erwartet. Hugo Boss könne vom Know-how der Briten im Einzelhandel ‌profitieren, sagte Grieder. Aber auch Boss bringe Expertise mit, von der Frasers profitiere. Am Donnerstag erklärte er: «Wir haben ein starkes Fundament geschaffen, und ich bin überzeugt, dass ​nun ​der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, ⁠die Führung an die nächste Generation zu übergeben.»