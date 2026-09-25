Ein Mitglied der Zurich-Konzernspitze hat vor kurzem ein 2,38 Millionen Franken schweres Aktienpaket der Versicherungsgesellschaft verkauft. Dies geht aus dem Verzeichnis zu den Management-Transaktionen der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) hervor.
Die Veräusserung ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Zum einen folgt sie auf verschiedene andere Transaktionen, in denen ein Top-Manager von Zurich Aktien des von ihm geleiteten Unternehmens verkauft. So kam es beispielsweise im Mai zu vier Verkäufen im Gesamtwert von 20 Millionen Franken. Zuvor wurden im Mai 2025 Pakete zu 7,5 und 2,3 Millionen Franken abgestossen.
Zum anderen ist es der zweite Aktienverkauf aus der Führungsetage eines Versicherungskonzerns innerhalb von wenigen Tagen. Schon am Montag erschien eine SER-Meldung, wonach ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied von Swiss Life Titel der Finanzgesellschaft von rund 4,7 Millionen Franken abgestossen hat.
Die Manager mussten die Gründe für ihre Transaktionen nicht offenlegen. Deshalb sind die Motive auch nicht klar. Marktteilnehmer verweisen oft auf Gewinnmitnahmen oder den Liquiditätsbedarf für persönliche Vorhaben der Top-Führungskräfte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass ein Verkauf - oder auch Kauf - von unternehmenseigenen Aktien den Kurs direkt bewegt. Dazu sind die Volumina im Verhältnis zur Marktkapitalisierung schlicht zu klein. Möglich, aber nur schwer nachweisbar, ist hingegen eine Signalwirkung auf Investorinnen und Investoren, sodass auch sie verkaufen oder zukaufen.
Evident ist derweil, dass die Aktie von Zurich in der jüngeren Vergangenheit deutlich nachgegeben hat. War sie Mitte Juli noch 625 Franken wert, so wird sie gegenwärtig 7 Prozent tiefer bei 581 Franken gehandelt. Auf Sicht einer Woche resultierten ein 2,6-prozentiger Verlust sowie der Rückfall auf ein Mehrwochentief.