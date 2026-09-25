Die Manager mussten die Gründe für ihre Transaktionen nicht offenlegen. Deshalb sind die Motive auch nicht klar. Marktteilnehmer verweisen oft auf Gewinnmitnahmen oder den Liquiditätsbedarf für persönliche Vorhaben der Top-Führungskräfte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass ein Verkauf - oder auch Kauf - von unternehmenseigenen Aktien den Kurs direkt bewegt. Dazu sind die Volumina im Verhältnis zur Marktkapitalisierung schlicht zu klein. Möglich, aber nur schwer nachweisbar, ist hingegen eine Signalwirkung auf Investorinnen und Investoren, sodass auch sie verkaufen oder zukaufen.