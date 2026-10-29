Auch wenn über eine Zinsanhebung gesprochen worden sei, so sei allerdings letztlich einstimmig entschieden ‌worden, den Leitzins ​bei 2,50 Prozent beizubehalten, so Lagarde. Man sei in einer «guten Position» um stillzuhalten. Eine gemässigte Herangehensweise erscheine dem EZB-Rat zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen. Man ‌wolle auf zusätzliche Informationen warten, sagte Lagarde - etwa mit Blick auf Prognosen der EZB-Ökonomen und ​Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Industrie.