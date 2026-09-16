Mit Blick auf das Audi-Werk in Neckarsulm betonte ​Döllner, eine Schliessung sei nicht beschlossen, obwohl ​es für die Zeit nach ​2034 noch keine Nachbelegung gebe. Der Auftrag sei, ‌für das Werk eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur zu erreichen. Dies werde nur durch strukturelle Massnahmen funktionieren. Es müsse jedoch ​auch ​am Standort Ingolstadt «substanziell» ⁠an den Kosten gearbeitet werden. Als ​einen Grund für ⁠den Druck nannte Döllner den Gegenwind aus China. ‌Der dortige Gesamtmarkt für Autos kühle sich deutlich ab. Zudem wendeten sich die ‌Kunden wegen der stark gestiegenen Benzinpreise ​vom Verbrennergeschäft ab und bevorzugten Elektrofahrzeuge.