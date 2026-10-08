Auch Volkswagen-Konzernchef Oliver ​Blume stellte sich der Belegschaft in dem Werk. ​Er hat dem Wolfsburger Autokonzern zuletzt einen verschärften Sparkurs verordnet und will die Rendite bis 2030 auf ‌neun Prozent steigern, unter anderem mit einem Stellenabbau. Rechnerisch liege der Anpassungsbedarf bei 50.000 Stellen, sagte er laut Redetext. Zugleich sollen Überkapazitäten reduziert werden. Die Produktion in ​vier ​Werken in Deutschland steht auf dem Prüfstand, ⁠unter anderem in Neckarsulm. Dort werden derzeit ausschliesslich Verbrennerfahrzeuge ​gebaut, die letzte dieser ⁠Baureihen läuft 2034 aus.