Auf dem EU-Gipfel wird nicht mit einer Einigung der 27 EU-Regierungen über den Kompromissvorschlag gerechnet, den die derzeitige irische EU-Ratspräsidentschaft vorgelegt hatte. Strittig sind sowohl ‌die Höhe von mehr als 1,5 Billionen Euro als auch die Frage, in welchen Bereichen die EU-Staaten das Geld ausgeben sollen. Merz verwies auf einen Sondergipfel im November und den EU-Gipfel im Dezember, auf dem die nötige Einstimmigkeit erreicht werden ​solle. Die Positionen lägen allerdings noch weit auseinander. «Aber wir sollten für die Ratssitzung im ​Dezember ein paar Oberhemden mehr einpacken als üblicherweise.»