Die Studie der Immobilienprofis Iazi und Consult bringt ans Licht: Auf den Industrie- und Gewerbearealen des Kantons liegt grosses Potenzial brach. Auf insgesamt 1245 Grundstücken in 115 Zürcher Gemeinden hätten demnach locker 16'000 neue Wohnungen Platz – bei maximaler Ausnutzung sogar über 20'600. Eine Umnutzung würde den gesamten Wohnungsbedarf des Kantons für die nächsten neun Jahre auf einen Schlag decken, ohne dass dafür auch nur ein einziger Quadratmeter grüne Wiese geopfert werden müsste.