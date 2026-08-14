Wie das praktisch ‌aussehen könnte, ⁠zeigt die Radikalkur, die der ehemalige Investmentbanker der UniCredit seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren verordnet hat: Kostensenkungen, Hierarchieabbau und Ertragswachstum als oberste Maxime - das ist die ⁠Formel, mit der Orcel seine Bank auf links gedreht und sie zu einer der profitabelsten in Europa gemacht hat. Auch bei der Commerzbank könnten die Kosten seiner Ansicht nach ‌um 1,2 Milliarden Euro gesenkt werden, also ein Fünftel der gesamten Kostenbasis. Und zwar noch vor einer Fusion ‌mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank in drei oder vier Jahren.