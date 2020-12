Aufseher drängt EZB zur Verlängerung von Banken-Dividendenverbot

Dies trübt die Hoffnungen der Anleger, dass es Anfang nächsten Jahres wieder Ausschüttungen geben kann. In den kommenden Wochen werden Aufsichtsbehörden bei der EZB und der Bank of England entscheiden, ob und wie sie ihre Empfehlungen zu Dividendenzahlungen aufheben sollen. Die Ausschüttungen an die Aktionäre wurden im März praktisch eingefroren, im Gegenzug dafür erhielten die Banken beispiellose regulatorische Erleichterungen und staatliche Kreditgarantien. Allerdings haben die Banker diese später als eher schädlich als nützlich bezeichnet.

Die anhaltende Unsicherheit sowie die Notwendigkeit, dass die Banken Kapital für die Kreditvergabe und für Reputationsfragen vorhalten, sprächen für eine Verlängerung der bestehenden Empfehlung der Aufsichtsbehörde, sagte Ed Sibley, ein Mitglied des Aufsichtsgremiums der EZB. Es stellt sich die Frage, wie dies angesichts der zunehmenden Einwände der Kreditinstitute in die Praxis umgesetzt werden kann. Denn die EZB ist nicht befugt, ein generelles Verbot durchzusetzen.

“Insgesamt wäre es besser, wenn wir uns noch weitere sechs Monate zurückhalten würden”, sagte Sibley, der auch stellvertretender Gouverneur der irischen Zentralbank ist. “Ob wir das in der Praxis können, ist eine echte Herausforderung.” Die BoE und die EZB haben angekündigt, ihre Entscheidungen über Dividenden bis Ende des Jahres bekannt zu geben. Die EZB empfahl Anfang dieses Jahres, dass Banken mindestens bis Ende 2020 keine Dividenden zahlen oder Aktien zurückkaufen sollten.

"Wir sollten besser warten"

“Wir haben keine Dividenden verboten, wir haben unsere Meinung dazu geäußert, und ich denke, wir können auch diesmal nur so weit gehen”, sagte Sibley. “Man muss darüber nachdenken, wie wir etwas umsetzen können, das praktikabel ist und eine gewisse Herausforderung darstellt. Ich denke, da werden wir die Diskussion haben.” Andere Optionen der Zentralbanker wären gewesen, nur den stärksten Banken zu erlauben, Gelder an die Aktionäre zurückfliessen zu lassen.

Dieser Ansatz ist laut Sibley ebenfalls kompliziert. Er ermutige die Banken, den kurzfristigen Interessen der Anleger Vorrang gegenüber ihrer längerfristigen finanziellen Gesundheit einzuräumen. Auch beinhaltet er das Risiko, nicht öffentliche Informationen offenzulegen, wie die EZB die Governance-Mängel bestimmter Kreditinstitute beurteilt, sagte er.

“Das führt zu einem anderen kollektiven oder systemweiten Problem gegenüber dem individuellen Anreiz”, erklärte er. “Insgesamt denke ich, wir sollten besser warten. In der Praxis weiß ich nicht, wie dies zu erreichen ist, also müssen wir uns etwas einfallen lassen, das dazwischen liegt.”

(Bloomberg)