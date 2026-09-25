Im Juli sanken die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe kalender- und saisonbereinigt um 9,2 Prozent gemessen am Vormonat. Dabei gab es sowohl im Hochbau Rückgänge (8,4 Prozent), als auch im Tiefbau (10 Prozent). Während der Hochbau vom Wohnungsbau dominiert wird, zählt zum Tiefbau der Strassen- und Brückenbau. Im weniger schwankungsanfälligen Zeitraum von Mai bis Juli war der Auftragseingang noch 2,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.