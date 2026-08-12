Der Auftragsbestand ​habe Ende Juni 20,1 Milliarden Euro betragen - ‌so hoch wie noch nie. Der Konzern erwarte nun unter anderem ​dank ​starker Zuwächse ⁠bei Atlas Elektronik für das ​Geschäftsjahr (per Ende ⁠September) einen Umsatzanstieg um zehn bis ‌zwölf Prozent nach bisherigen Schätzungen von zwei bis fünf ‌Prozent.