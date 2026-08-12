Der U-Boot-Bauer TKMS steigerte seinen ‌Angaben vom ​Mittwoch zufolge den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte ‌Ebit sei insbesondere dank Zuwächsen in der Sparte Submarines um 13 Prozent ​auf 110 Millionen Euro geklettert. ​

Der Auftragsbestand ​habe Ende Juni 20,1 Milliarden Euro betragen - ‌so hoch wie noch nie. Der Konzern erwarte nun unter anderem ​dank ​starker Zuwächse ⁠bei Atlas Elektronik für das ​Geschäftsjahr (per Ende ⁠September) einen Umsatzanstieg um zehn bis ‌zwölf Prozent nach bisherigen Schätzungen von zwei bis fünf ‌Prozent.

(Reuters)