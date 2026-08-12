Der U-Boot-Bauer TKMS steigerte seinen Angaben vom Mittwoch zufolge den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit sei insbesondere dank Zuwächsen in der Sparte Submarines um 13 Prozent auf 110 Millionen Euro geklettert.
Der Auftragsbestand habe Ende Juni 20,1 Milliarden Euro betragen - so hoch wie noch nie. Der Konzern erwarte nun unter anderem dank starker Zuwächse bei Atlas Elektronik für das Geschäftsjahr (per Ende September) einen Umsatzanstieg um zehn bis zwölf Prozent nach bisherigen Schätzungen von zwei bis fünf Prozent.
(Reuters)