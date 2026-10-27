Die Aufträge für langlebige Güter legten um 1,8 Prozent zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,9 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 0,1 Prozent gestiegen. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.