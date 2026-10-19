Das Auftragspolster der deutschen Industrie wird dank ⁠eines wachsenden Neugeschäfts immer dicker. Der Bestand legte im August inflationsbereinigt um 0,5 Prozent im ‌Vergleich zum Vormonat und damit bereits zum siebten Mal ‌in Folge zu, wie das ​Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das Auftragspolster ist damit so dick wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legte der Bestand offener Aufträge sogar um 10,7 Prozent zu.