Angetrieben von den Maschinen- und Autobauern wird das Auftragspolster der deutschen Industrie dicker. Der Bestand an offenen Aufträgen legte im September inflationsbereinigt um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit bereits zum achten Mal in Folge zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das Auftragspolster ist damit so dick wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legte der Bestand offener Aufträge sogar um 11,2 Prozent zu.
«Auf die Quelle an sprudelnden Aufträgen ist derzeit Verlass», sagte der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. Daran hätten die Fiskalimpulse der Bundesregierung einen massgeblichen Anteil. Unternehmen lasteten ihre Kapazitäten bisher aber nur zögerlich aus. «Der Fiskalimpuls hört irgendwann auf, schwierige Standortbedingungen bleiben», sagte Krüger. «Eine nennenswert höhere Produktionsdynamik steht erst einmal nicht bevor.»
Zur positiven Entwicklung des Auftragsbestands im September trugen vor allem die Maschinenbauer (+1,4 Prozent zum Vormonat) und die Automobilindustrie (+1,9 Prozent) bei. Die offenen Aufträge aus dem Inland zogen insgesamt um 1,4 Prozent an, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland legte um 0,5 Prozent zu.
Die Reichweite des Auftragsbestands sank im September leicht auf 8,9 Monate, nachdem im August mit 9,0 Monaten noch ein Rekordniveau erreicht worden war. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.
Die exportabhängige deutsche Industrie sieht trotz des wachsenden Auftragspolsters ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit kritisch. Im Oktober berichteten 25,8 Prozent der Industrieunternehmen von einer Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition ausserhalb der EU, wie das Ifo-Institut herausfand. Von einer Verbesserung sprachen 7,7 Prozent. «Die deutsche Industrie verliert international weiterhin an Boden», sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. «Der Rückgang scheint sich aber etwas zu verlangsamen.»
(Reuters)