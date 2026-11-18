Angetrieben von den Maschinen- und Autobauern wird das Auftragspolster der deutschen Industrie dicker. Der Bestand an offenen Aufträgen legte ‌im September inflationsbereinigt ⁠um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit bereits zum ⁠achten Mal in Folge zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das Auftragspolster ist damit ‌so dick wie noch nie seit Beginn ‌der Erhebung im Jahr 2015. Verglichen ​mit dem Vorjahresmonat legte der Bestand offener Aufträge sogar um 11,2 Prozent zu.