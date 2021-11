Die Plattform sei speziell für die Augenheilkunde entwickelt worden und soll mit bildgesteuerten Technologie und einer cloudbasierten Planung die Arbeit der Ärzte im Operationssaal unterstützen, teilte Alcon am Montag mit.

Alcon wird die cloud-basierte Plattform und die erste darauf entwickelte Anwendung "SmartCataract" anlässlich der am Freitag beginnenden Jahrestagung American Academy of Ophthalmology (AAO) präsentieren. Erste Kunden würden noch in diesem Jahr mit "Smart Solutions" arbeiten, während das breit angelegte Roll-out im kommenden Jahr über die Bühne gehen werde, heisst es weiter.

(AWP)