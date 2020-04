Der Grund liege in den negativen Auswirkungen der globalen Covid-19-Pandemie, teilte das in den USA kotierte Unternehmen mit operativem Sitz in Greifensee am Montag mit.

Anfang Februar 2020 hatte Mettler-Toledo noch erklärt, mit einen Wachstum in Lokalwährung von ungefähr 4 Prozent zu rechnen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) war mit 24,85 bis 25,10 Dollar (2019: 22,77 Dollar) prognostiziert worden.

Im ersten Quartal 2020 habe nun ein Umsatzrückgang von 4 Prozent und währungsbereinigt von 3 Prozent resultiert, schreibt Mettler-Toledo. Der bereinigte Gewinn pro Aktie dürfte bereits im ersten Quartal unter den Prognosen ausfallen. Dias Unternehmen wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai präsentieren.

(AWP)