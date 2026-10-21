Wo steht die Nestlé-Aktie?

Die Nestlé-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt. In den vergangenen vier Wochen legte sie um gut 8 Prozent zu. Rückenwind erhielt sie unter anderem von positiven Analystenstimmen, die Hoffnungen auf Fortschritte beim Konzernumbau und auf eine Belebung des Mengenwachstums weckten. JPMorgan orakelte jüngst mit Blick aufs Jahr 2027 gar vom möglicherweise besten Geschäftsjahr seit 2023. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus allerdings erst knapp 5 Prozent, während der SMI um rund 8,5 Prozent gestiegen ist. Mit zuletzt gut 82 Franken notiert der Titel klar über dem Jahrestief von gut 70 Franken. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 87 Franken ist er nicht mehr allzu weit entfernt.