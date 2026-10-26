Was ist von den Zahlen zu erwarten?

Was die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal betrifft, rechnet die Analystenschar damit, dass Novartis die eigene Zielsetzung erfüllen wird. In den vergangenen Quartalen hatten die ersten Biosimilars für das Milliardenmittel Entresto ihre Spuren hinterlassen. Zudem hatte Novartis-Chef Vas Narasimhan immer betont, dass die erste Jahreshälfte die schwächere sein werde, und dass vor allem das zweite Semester ausschlaggebend dafür sei, die Guidance zu erfüllen. Diese sieht im zweiten Semester ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich vor und beim operativen Kernergebnis einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.