9M 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2025 Umsatz Gruppe 46'117 45'862 Umsatz Pharma 35'863 35'555 Umsatz Diagnostics 10'259 10'307 Q3 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz Gruppe 15'758 14'918 Umsatz Pharma 12'239 11'570 - Ocrevus 1'835 1'684 - Hemlibra 1'211 1'105 - Vabysmo 1'109 996 - Tecentriq 930 883 - Perjeta 649 703 - Phesgo 720 630 - Xolair 913 781 Umsatz Diagnostics 3'524 3'348

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Bahnbrechende Studiendaten sind von Roche im weiteren Jahresverlauf nicht mehr zu erwarten. Zudem hatte der Konzern bei seinem erst kürzlich abgehaltenen Kapitalmarkttag einen tiefen Einblick in die Pipeline-Projekte und die wichtigsten anstehenden Pläne gegeben.