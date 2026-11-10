Demnach rechnen die insgesamt acht Analysten, die zum AWP-Konsens beigetragen haben, damit, dass die Fee-Erträge auf 2'025 Millionen Franken steigen (+6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal) und die Prämieneinnahmen um 2 Prozent auf 16'610 Millionen Franken zulegen. Im Vorjahr waren es 16'266 Millionen Franken. Im Drittkundengeschäft dürfte das Nettoneugeld hingegen auf 9'525 Millionen Franken zurückgehen, von zuvor 15'028 Millionen Franken, während das verwaltete Vermögen um rund 12 Prozent auf 158'861 Millionen Franken wachsen dürfte. Die SST-Quote dürfte mit 214 Prozent praktisch unverändert bleiben (Vorjahr: 215 Prozent). Gewinnzahlen legt der Finanzkonzern zu diesem Zeitpunkt des Jahres jeweils nicht vor.