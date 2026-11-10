Hat die Aktie noch Potenzial?

Die Aktien der Swiss Life haben im Verlauf des Jahres bis dato um gut 4 Prozent zugelegt. Zuletzt sind sie im Nachgang zu den US-Midterm-Wahlen etwas unter Druck geraten, nachdem bei 1083 Franken noch ein Allzeithoch gesetzt wurde. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sehen die Titel als fair bewertet an. Die Experten der Bank Berenberg sehen derweil mit einem Kursziel von 1125 Franken durchaus noch Steigerungspotenzial.