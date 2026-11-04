Zudem hat die Swisscom einen Sieg im Glasfaserstreit mit der Wettbewerbskommission (Weko) errungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Sanktion der Kartellwächter gegen die Swisscom aufgehoben und die geänderte Bauweise des Glasfasernetzes gutgeheissen. Damit kann der Konzern nur noch eine Zuleitung von der Telefonzentrale bis zum Verteilpunkt im Strassenschacht vor den Häusern legen, statt jeden Haushalt mit einer Direktleitung verbinden zu müssen. Das ist günstiger. Damit dürfte die Swisscom 170'000 bisher blockierte Glasfaseranschlüsse wieder in Betrieb nehmen. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Das Urteil ist überdies noch nicht rechtsgültig. Es kann vor dem Bundesgericht angefochten werden. Ob die Weko einen Rekurs einreicht, ist noch entschieden.