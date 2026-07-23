Zusätzlich konkurrieren die über 500 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen im Zusammenhang mit KI um Käufer von Staatsanleihen. Für Fondsmanager ist dies ein Grund dafür, dass Renditen von über 5 Prozent – anders als in der Vergangenheit – anhalten werden. «In jedem Fall, in dem wir in den vergangenen Jahren 5 Prozent Rendite gesehen haben, wurden die Anleihen schnell gekauft», sagte Alex Payne, Senior Portfolio Manager bei Vanguard Capital Management. Traditionelle Käufer dreissigjähriger Anleihen, wie Pensionsfonds und Versicherer, hätten nun «eine grössere Auswahl an Optionen als in den vergangenen Jahren», sagte Payne und fügte hinzu, dass er sich nicht sicher sei, ob die Renditen bereits ihren Höchststand erreicht hätten.