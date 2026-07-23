Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten notierte die dreissigjährige US-Staatsanleihe bis Mittwoch an 27 Tagen im Jahr 2026 über 5 Prozent. Das ist die höchste Anzahl an Tagen und die längste ununterbrochene Phase seit 2007, als die Rendite 50 Tage lang über diesem Niveau lag.
Anders als 2007 liegt der Leitzins der Federal Reserve derzeit jedoch um 150 Basispunkte niedriger. Dies deutet darauf hin, dass Anleger für das Halten der vom US-Finanzministerium emittierten Anleihen mit der längsten Laufzeit eine noch höhere Rendite fordern als zu Beginn der Subprime-Krise.
Hinter dem anhaltenden Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen steht die wachsende Sorge um eine sich verschlechternde Haushaltslage, während gleichzeitig eine Flut von Emissionen zur Finanzierung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz den Markt für Unternehmensanleihen überschwemmt.
Dies weckt Erinnerungen an die Ära der «Anleihen-Vigilanten», die in den 1980er Jahren populär wurde, als Investoren Staatsanleihen abstiessen und so die Renditen in die Höhe trieben, um Haushaltsdisziplin durchzusetzen. «Der grössere Einflussfaktor ist die sehr hohe Staatsverschuldung und die hohen Defizite, die die langfristigen Zinsen hoch halten», sagte Tony Rodriguez, Leiter der Strategie für festverzinsliche Wertpapiere bei Nuveen Asset Management.
Seit 2007 ist der Markt für US-Staatsanleihen von 4,5 Billionen auf 31 Billionen Dollar angewachsen, während sich die Verschuldung im Verhältnis zum US-Bruttoinlandsprodukt verdoppelt und 100 Prozent überschritten hat. Insgesamt haben jahrelange übermässige Ausgaben die jährlichen Zinskosten auf über eine Billion Dollar getrieben.
Hohe Schuldenberge sind die Norm
Die USA sind nicht das einzige Land weltweit, das mit hohen Schuldenbergen zu kämpfen hat, die seit der Pandemie 2020 stark angestiegen sind. Dennoch notieren die Renditen dreissigjähriger US-Staatsanleihen - mit Ausnahme Grossbritanniens - höher als die anderer grosser Schuldner wie Japan und Frankreich.
Fitch Ratings warnte kürzlich, die US-Schuldenlast liege «weit über» der anderer Länder mit einem AA-Rating. Die Schuldensorgen veranlassten Hoisington Investment Management, einen seit Jahrzehnten renommierten Investor im Bereich US-amerikanischer langfristiger Anleihen, Anfang des Monats Juli seine Position aufzugeben. Als Grund nannte das Unternehmen einen «breiteren strukturellen Hintergrund» höherer Haushaltsdefizite und einer höheren Kapitalnachfrage, die Inflation und Renditen langfristiger Anleihen weiter anheizen könnten.
Zusätzlich konkurrieren die über 500 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen im Zusammenhang mit KI um Käufer von Staatsanleihen. Für Fondsmanager ist dies ein Grund dafür, dass Renditen von über 5 Prozent – anders als in der Vergangenheit – anhalten werden. «In jedem Fall, in dem wir in den vergangenen Jahren 5 Prozent Rendite gesehen haben, wurden die Anleihen schnell gekauft», sagte Alex Payne, Senior Portfolio Manager bei Vanguard Capital Management. Traditionelle Käufer dreissigjähriger Anleihen, wie Pensionsfonds und Versicherer, hätten nun «eine grössere Auswahl an Optionen als in den vergangenen Jahren», sagte Payne und fügte hinzu, dass er sich nicht sicher sei, ob die Renditen bereits ihren Höchststand erreicht hätten.
«Unabhängig davon, wer emittiert – ob Staat, Hyperscaler oder Nicht-Hyperscaler –, konkurrieren Kredite im langen Laufzeitbereich inzwischen mit mehr Emittenten um dieselbe Investorengruppe», sagte Rodriguez von Nuveen. Am Mittwoch schloss die Rendite langfristiger Anleihen bei 5,15 Prozent und übertraf damit eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Tagen über 5 Prozent im Mai, als der Referenzwert 5,2 Prozent erreichte - den höchsten Stand seit 2007.
Die inflationsbereinigte Rendite 30-jähriger Anleihen ist in diesem Jahr um rund 50 Basispunkte auf fast 3 Prozent gestiegen, ein Niveau, das zuletzt 2008 erreicht wurde. Der Druck auf den langfristigen US-Anleihenmarkt hält an, obwohl das Finanzministerium in den letzten Jahren verstärkt kurzfristige Schatzanweisungen verkauft und die Verkäufe langfristiger Anleihen konstant gehalten hat. Das könnte sich ändern, da Wall-Street-Händler erwarten, dass das US-Finanzministerium ab Mai 2027 die Auktionsvolumina für zwei- bis dreissigjährige Kuponanleihen erhöhen wird.
«Das Haushaltsdefizit, die ausstehenden Schulden und das Potenzial für zukünftige Erhöhungen der Anleiheauktionen sind allesamt wichtige Faktoren bei der Bewertung des hinteren Endes der Zinskurve», sagte Kevin Flanagan, Leiter der Anlagestrategie bei WisdomTree. Im Gegensatz dazu haben sich die Renditen kürzer laufender Benchmark-Anleihen von zwei- bis zehnjährigen Anleihen erst wieder dem Niveau von Anfang 2025 angenähert, obwohl der Anleihemarkt nun von Zinssenkungen der Fed auf Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres umgeschwenkt ist.
(Bloomberg/cash)