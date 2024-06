Gäste in der Schweiz sorgten im 2023 für Einnahmen in Höhe von 18,4 Milliarden Franken, wie die am Freitag publizierte Fremdenverkehrsbilanz des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt. Das entspricht einem Anstieg von 12 Prozent. Die Schweizer Wohnbevölkerung wiederum gab 20,2 Milliarden Franken für Auslandsreisen aus. Auch diese Zahl nahm um 12 Prozent zu.