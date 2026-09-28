Hintergrund der Debatte sind strengere ​Kapitalvorschriften in der Schweiz. Der ​Ständerat hatte am Mittwoch für schärfere Regeln gestimmt, die nach ‌Schätzungen der UBS zusätzliches Kapital in Höhe von rund 18 Milliarden Dollar erfordern könnten. UBS-Verwaltungsratschef Colm Kelleher hatte ​im ​Vorfeld der Abstimmung gewarnt, ⁠die Bank könnte ihren Standort ​in der Schweiz überdenken, ⁠falls die Vorgaben zu streng ausfielen. Finanzministerin Karin ‌Keller-Sutter bezeichnete einen Wegzug am Wochenende jedoch als unwahrscheinlich. Ein solcher Schritt wäre teurer als ‌die neuen Kapitalvorschriften und zudem juristisch kompliziert, ​erklärte sie.