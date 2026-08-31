«Die Herkunftsländer des Kapitals haben sich 2025 deutlich verschoben», betonte Sultan. US-Unternehmen investierten nur noch 11,8 Milliarden Euro in Deutschland – ein Einbruch von fast 44 Prozent ‌im Vergleich zu 2024. Ihr Anteil an allen ausländischen Investitionen hierzulande schrumpfte damit von mehr als 36 Prozent auf rund 14 Prozent. «Es erscheint zumindest plausibel, dass die wirtschaftspolitische Unsicherheit der Trump-Administration auch zu Zurückhaltung bei den ausländischen Investitionen der US-Unternehmen geführt ​hat», sagte Sultan. US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Amtsübernahme hohe Importzölle verhängt und droht ​Handelspartnern nach wie vor mit solchen Massnahmen.