In Erwartung steigender Frachtraten waren die Papiere der japanischen Reedereien in der vergangenen Woche in die Höhe geschossen, da die Reedereien wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf Handelsschiffe die Route nicht mehr nutzen und tausende Kilometer Umweg um das Kap der Guten Hoffnung in Kauf nehmen. Der dänische Reederei-Riese Maersk hatte am Sonntag angesichts der angekündigten Sicherheitsmassnahmen die Wiederaufnahme des Schiffsbetriebs im Roten Meer und im Golf von Aden in Aussicht gestellt.