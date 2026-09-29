Der Leitzins werde auf 4,60 Prozent erhöht, von zuvor 4,35 Prozent, wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte. Analysten hatten den Zinsschritt in diese Höhe erwartet. Der Leitzins wurde damit das vierte Mal in diesem Jahr angehoben und ist so hoch wie seit 2011 nicht mehr.