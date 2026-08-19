Besonders im Fokus stand Frankreich. Die 30-jährige französische Staatsanleihe rentierte zeitweise so hoch wie seit 2008 nicht mehr, gab am Mittwoch jedoch um einen Basispunkt nach. Siemssen zufolge war ​vor allem der Risikoaufschlag für französische Papiere im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen auffällig. ​Er führte dies auf die dortige Haushaltsdebatte und die ​Wahlen im kommenden Jahr zurück. Der viel beachtete Abstand zwischen den zehnjährigen Anleihen beider Länder hatte am Dienstag mit ‌über 86 Basispunkten den höchsten Stand seit Oktober 2025 erreicht und lag am Mittwoch bei 85 Basispunkten.